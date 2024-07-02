وسط غضب جمهور العميد .. مصدر رسمي يحسم جدل حرمان الاتحاد من الدعم في الميركاتو الصيفي

من أين سيدعم الاتحاد صفوفه في الصيف المرتقب؟

خلال الساعات الماضية، تفجر الجدل في الوسط الرياضي الاتحادي في ظل مزاعم حرمان النادي من الدعم في الميركاتو الصيفي المرتقب - حتى الآن -.

الجدل فجره الإعلامي الرياضي الاتحادي ماجد هود، الذي زعم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن تعاقدات الاتحاد الجديدة من مدرب ولاعبين أجانب ستكون من مداخيل النادي، قبل أن يعود ويحذف تغريدته.

لكن صحيفة "الرياضية" أتت بالخبر اليقين من مصدر رسمي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصدر الرسمي نفى للصحيفة حرمان النادي الجداوي من الدعم، مؤكدًا في الوقت نفسه على عدم صحة اعتماد النادي هلى مداخيله الخاصة في الميركاتو الصيفي.

وشدد المصدر على أن صفقات النمور المقبلة سواء مدربين جدد أو لاعبين ستكون من صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج الاستقطاب التابع لرابطة دوري المحترفين.

يذكر أن الاتحاد أعلن أمس الثلاثاء، فسخ عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بعد فترة من تعليق تلك الخطوة لأسباب مالية.

ويحتاج العميد لتدعيمات قوية خلال الصيف بعدما خرج الموسم الماضي بخفي حنين، وفشل حتى في التأهل للنسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي والبطولتين القاريتين.