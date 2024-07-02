إعلامي اتحادي يكشف عن "مفاجأة غير مفهومة" في ميركاتو العميد

جماهير الاتحاد تترقب سوق الانتقالات الصيفية..

بعد موسم كارثي في 2023-2024، يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، خلال صيف العام الحالي؛ على العديد من الصفقات العالمية الكبرى، إلى جانب التعاقد مع مدير فني جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد قرر في وقتٍ سابق، "إقالة" مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بسبب سوء النتائج، بالإضافة إلى خلافاته مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي ماجد هود، المقرب من البيت الاتحادي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "ميركاتو" العميد في صيف العام الحالي، بقيادة المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس.

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هود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعاقدات الاتحاد الجديدة، سواء مع المدرب أو اللاعبين الأجانب؛ ستكون من مداخيل النادي.

ولم يقدّم الإعلامي الرياضي أي تفاصيل أخرى؛ وهل تم رفع "الدعم" عن الاتحاد، في صيف العام الحالي، أم أنه أمر مؤقت لحين اعتماد ميزانيات الأندية؛ خاصة أن جزءًا كبيرًا من الصفقات العالمية للفرق السعودية، يكون بدعم مباشر من لجنة الاستقطابات.