"غابت الروح الرياضية بين العرب!" .. اشتباكات بين جمهور النصر وشباب الأهلي خارج مرسول بارك!

لم ينته الديربي العربي الآسيوي بصورة مشرفة!

انتقلت حرارة مواجهة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي من داخل المستطيل الأخضر لمرسول بارك إلى خارجه، بل وتطورت لاشتباكات بين الجماهير.

العالمي نجح في خطف بطاقة التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا بالفوز بريمونتادا قاسية أمام الفريق الإماراتي بنتيجة 4-2، إذ سجل العالمي هدفه الثاني في الدقيقة 88 وواصل بعده بالهدف الثالث والرابع.

وبينما يحتفل لاعبو النصر مع جماهيرهم داخل الملعب بالتأهل الصعب، كانت الجماهير في وضع مزرٍ أثناء مغادرتها للاستاد..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب "الرياض اليوم" عبر من منصة "X" للتواصل الاجتماعي، نشر فيديو، زعم خلاله بوقوع اشتباكات بين جماهير الفريقين خارج الاستاد، لكنه لم يكشف عن سبب اشتعال الأجواء تحديدًا.

يذكر أن فوز العالمي الليلة، يأتي بعد تعثره في المباراتين الماضيتين أمام الاتفاق والتعاون بالهزيمة في الجولتين الافتتاحيتين لدوري روشن السعودي 2023-2024م.