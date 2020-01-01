عوض خميس: تلقيت عروضًا من 4 أندية والأفضلية للنصر

هل يستمر خميس رفقة النصر؟

أصبح عوض خميس، قريبًا من الرحيل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اقتراب نهاية عقده الاحترافي مع العالمي، حيث تلقى العديد من العروض، للحصول على توقيعه.

عوض خميس وافق مؤخرًا على تمديد عقده الاحترافي مع النصر حتى نهاية الموسم الحالي، تنفيذًا لتعليمات لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي.

خميس قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "وكيل أعمالي يمتلك عروض عدة للموسم الجديد، وندرسها خلال الوقت الحالي".

المزيد من الفرق

لاعب النصر الحالي تابع: "أمتلك عروضًا من النصر والفيصلي والرائد والشباب والوحدة، ولكن الأولوية ستكون لقبول عرض النصر، إذا ما كان العرض أفضل ومناسبًا بالنسبة لي".

تحسبًا لرحيل إدواردو .. الهلال يفاوض الإيفواري ماكس جراديل

وينتهي عقد عوض خميس بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، دون العودة إلى إدارة العالمي، ولكن هناك محاولات من أجل تجديد عقده.

ولعب عوض خميس مع النصر في 14 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع مثله.