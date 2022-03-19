عودة هازارد وبيل من الثلاجة .. حلول أنشيلوتي لتعويض بنزيما في الكلاسيكو

أعلن نادي ريال مدريد غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو المقبل، بسبب إصابته في ربلة الساق.

يقدم مهاجم الديوك فترة مميزه له للغاية في مسيرته الرياضية، كما أنه يملك سجل جيد من المشاركات أمام برشلونة، حيث ستكون تلك هي المرة الأولى التي يغيب عنها كريم عن قائمة الفريق لمواجهة البلوجرانا.

يعد غياب بنزيما كواحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الآن، حيث يبحث مدرب الفريق الملكي عن الحلول التي تعوض غياب أبرز لاعب في موسم ريال مدريد الحالي، وربما لن يجد من يعطيه نفس القدر من الإجادة، أو حتى نصفه.

حلول هجومية بحتة

أحد الحلول التي قد يتجه إليها المدرب أنشيلوتي هي إشراك ماريانو دياز أو لوكا يوفيتش في مركز المهاجم الصريح.

هذا الحل سيعطي كارلو مساحة للخروج من ضغط برشلونة العالي بالكرات الطويلة على المهاجم، وهو أمر تكتيكي قد يفكر فيه المدرب الإيطالي.

لكن ما يحول دون هذا الطرح هو عدم قناعة أنشيلوتي بالثنائي، والدليل على ذلك قلة مشاركاتهم هذا الموسم، بل وعدم الاعتماد عليهم بشكل مستمر حتى كبدلاء.

كل شيء قد يتغير في أفكار كارلو نظرًا لأنه سيواجه فريق يمتلك حدة وشراسة في الضغط، فقد يعود حل ماريانو ويوفيتش على الطاولة من جديد.

خارج الصندوق

في بداية الموسم ومع تعاقب المباريات اعتمد كارلو أنشيلوتي على ماركو أسينسيو وإيسكو في مركز المهاجم الوهمي في حالة غياب بنزيما.

وتلك الفكرة كانت تعطي نتائج مختلفة على حسب المنافس، وحسب جودة الثنائي وحالته الفنية يومها.

قد يفكر أنشيلوتي في الدفع بإيسكو تحديدًا في هذا المركز، نظرًا للجودة التي يمتلكها في الاحتفاظ على الكرة، والديناميكية في حركته.

الفكرة الفنية قد تكون للاستحواذ على الكرة لفترات أطول من برشلونة وحرمان النادي الكتالوني من لعب المباراة التي يحب.

المشكلة في هذا الطرح، أنه ليس المحبب لقلب كارلو، فالرجل الإيطالي عادةً ما يعتمد في المباريات الكبيرة على ترك الكرة والاستحواذ للمنافس، فيما يلعب فريقه على المرتدات.

حلول من الثلاجة

قد يفكر كارلو أنشيلوتي بالدفع بإيدين هازارد أو جاريث بيل في مركز المهاجم، ثنائي يمتلك خصائص مختلفة داخل الملعب لكن لا يختلف كثيرًا حول عدم إفادة المدرب الإيطالي بأي شيء حتى الآن.

الحل بإشراك هازارد كمهاجم وهمي سيعطي كارلو نفس الأفضلية التي يعطيها إيسكو بالاستحواذ على الكرة، والديناميكية الحركية.

ما يزيد عما سوف يقدمه إيسكو هو قدرة البلجيكي على المراوغة في أي مكان بالملعب، كما أنه يمتلك قدم يمنى قوية يمكنها التسديد من بعيد والمحاولة على المرمى.

تظل مشكلة إيدين الكبرى هي العامل البدني الذي سرعان ما ينهار مع الدقيقة ال 60 من المباراة، فقد تكون مشاركة البلجيكي هي منجم ذهب لكارلو أو حل غير سليم.

أما عن جاريث بيل فهو يمتلك مقومات تشابه يوفيتش وماريانو في القوة والسيطرة على الثنائيات الهوائية.

ما يزيد عند جناح الملكي هي السرعة التي يمتلكها، وبعض المرونة في كيفية الحركة وإزعاج دفاع الخصوم.

في كل الأحوال سيضطر كارلو إلى حلول أخرى بعيدة عن بنزيما، فلا يوجد من يشبه الفرنسي في الأداء الذي يقدمه، أو في إنهاء الهجمات، ولذلك سيتغير أسلوب الفريق الملكي مع العنصر الجديد.

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