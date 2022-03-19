غيابه لا يدعو للذعر .. ماذا قدم بنزيما في الكلاسيكو بعد رحيل رونالدو؟

يعتبر كريم بنزيما أحد أهم الظواهر الكروية في العصر الحديث، لأنه وصل إلى أقصى مراحل انفجاره الكروي في مرحلة متأخرة وغير متوقعة.

صاحب الـ34 سنة اكتفى بدور اللاعب المساعد مع ريال مدريد طوال مسيرته التي ارتبطت بتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو بجواره.

المهاجم الذي رحل إلى يوفنتوس ومنه إلى مانشستر يونايتد، كان الرجل الرئيسي في سانتياجو برنابيو، ولكن بنزيما حصل على مركزه بل تفوق عليه في العموم.

إسهامات بنزيما المستمرة لا يمكن إنكارها وتجاهلها، ولعل أبرزها تسجيله هاتريك ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولكن تظل هناك مواجهة، هي الأهم في تقييم أي مهاجم لريال مدريد، وهو الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة الذي يخوضه الفريق غدًا بالدوري الإسباني، والذي أصبح قريبًا من الغياب عنه بسبب الإصابة لغيابه عن المران الأخير استعدادًا للمباراة.

ولذلك نستعرض سجل الفرنسي في هذه المباريات بعد رحيل المهاجم البرتغالي..

سجل ضعيف بالدوري

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رونالدو رحل عن ريال مدريد في 2018 متجهًا إلى يوفنتوس، ليصبح بنزيما هو المسؤول الأول عن المهام الهجومية بالفريق الإسباني.

ومنذ هذا التاريخ لعب الفرنسي 7 مباريات ضد برشلونة في الكلاسيكو خلال المنافسات المحلية بالليجا.

ولم ينجح اللاعب في هز الشباك سوى مرة واحدة فقط، خلال الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني لموسم 20/21.

وقام بعمل تمريرة حاسمة واحدة فقط في مباراة الدور الأول من نفس الموسم خلال الفوز بنتيجة 3/1 على العملاق الكتالوني.

بطولات خروج المغلوب

لعب بنزيما مباراتين أمام برشلونة خلال نصف نهائي كأس ملك إسبانيا خلال موسم 2018/2019 ونجح في صناعة هدفًا في التعادل 1/1 بمواجهة الذهاب.

وشهدت هذه المرحلة خروج ريال من البطولة، بعد خسارته بثلاثية نظيفة ضد الغريم التقليدي الذي وصل للمباراة النهائية.

وخاض بنزيما لقاء آخر هذا الموسم ضد برشلونة في الدور نصف النهائي لكأس السوبر المحلي.

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ونجح اللاعب في تسجيل هدفًا وصناعة آخر، خلال الفوز بنتيجة 3/2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين لحسم المتأهل للنهائي.

ماذا عن المستوى الجماعي؟

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صاحب الـ34 سنة خاض 3 مباريات خلال بطولات خروج المغلوب، فاز مرة وتعادل في مناسبة وخسر مواجهة أخرى.

وأما على مستوى الدوري فقد خسر بنزيما مرتين بعد رحيل رونالدو، مرة منهما كانت بالسقوط 5/1 خارج الأرض في موسم 2018/2019.

وتعادل مرة واحدة ضد العملاق الكتالوني، وفاز في 4 مباريات أخرى، مما يعني نجاحه على المستوى الجماعي في الليجا.

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