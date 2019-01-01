عودة جانيني وستانسيو للأهلي قبل مواجهة الفيصلي

سيكون جاهزًا لمواجهة الفيصلي المقبلة في منافسات الجولة الـ29

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت تدريبات النادي الأهلي عودة الثلاثي جانيني تفاريس مهاجم الفريق، ونيكولاي ستانسيو صانع الألعاب الروماني، ولاعب المحور التشيلي كلاوديو بايزا لتدريبات الفريق.

وأكدت التقارير أن الثلاثي سيكون جاهزًا لمواجهة الفيصلي المقبلة في منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد السعودي يكلف الحكم الإيطالي كولينا لاختيار حكام الجولتين الأخيرتين في الدوري السعودي، ومراقبة أدائهم.👨‍🏫 pic.twitter.com/JECMxtNrl1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 9, 2019

وكان الثلاثي قد غابوا عن المواجهة الآسيوية الماضية أمام السد لإيقاف ديجانيني مباراة واحدة لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى عدم قيد الثنائي نيكولاي ستانسيو وكلاوديو بايزا ضمن قائمة الفريق الآسيوية.

الأهلي كان قد عاود تدريباته مساء أمس الأربعاء على «ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل»، بعد يوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني للفريق عقب وصوله إلى جدة بعد خوضه مواجهة السد القطري.

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وحرص المدير الفني يوسف عنبر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، حيث شرح البرنامج الإعدادي الذي سيسير عليه الجميع تحضيراً لمواجهة الفيصلي التي ستقام مساء السبت المقبل.