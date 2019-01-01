كاريلو جاهز للمشاركة مع الهلال أمام الاتفاق

الهلال يواجه الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية جاهزية اللاعب الدولي البيروفي للمشاركة مع نادي الهلال من جديد عقب غيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

كاريلو كان قد غاب عن المشاركة مع الهلال خلال المباريات الماضية والتي خسرها الفريق أمام التعاون سواء في بطولة الدوري أو الكأس.

🎙️- تيسير الجاسم: علاقتي بـ @midoahm كانت مميزة، ولم يقع بيني وبينه أي خلاف على الإطلاق، وإدارة #الوحدة أيضًا كانت رائعة معي. pic.twitter.com/FGzEQ7r6Hc — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

وأوضحت التقارير أن اللاعب أصبح جاهزاً للمشاركة مع فريقه أمام نادي الاتفاق في الجولة المقبلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يواجه الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت 11 مايو المقبل.

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يُذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63، بينما يحتل النصر الصدارة برصيد 64 نقطة.