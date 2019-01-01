النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

كاريلو جاهز للمشاركة مع الهلال أمام الاتفاق

آخر تحديث
التعليقات()
الهلال يواجه الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية جاهزية اللاعب الدولي البيروفي للمشاركة مع نادي الهلال من جديد عقب غيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

كاريلو كان قد غاب عن المشاركة مع الهلال خلال المباريات الماضية والتي خسرها الفريق أمام التعاون سواء في بطولة الدوري أو الكأس.

وأوضحت التقارير أن اللاعب أصبح جاهزاً للمشاركة مع فريقه أمام نادي الاتفاق في الجولة المقبلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يواجه الاتفاق في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت 11 مايو المقبل.

لؤي ناظر : تغيير المدربين لم يكن سهلاً على إدارة الاتحاد

اختيارات المحررين

يُذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63، بينما يحتل النصر الصدارة برصيد 64 نقطة.

إغلاق