"عودة تاليسكا وسيغيب المباراة القادمة" .. مفاجآت قوية يفجرها كاسترو ويتحدث عن جيسوس مجددًا!

كاسترو يفاجئ الهلال ويكشف سر غيابه عن مباراة الأخدود..

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن مفاجأة مدوية حول نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يخوضه أمام الهلال، فضلًا عن قراره بالغياب عن المباراة المقبلة أمام الأخدود.

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وحقق النصر فوزًا عريضًا على الوحدة بنتيجة (6-0)، في مباراة الجولة 30 من دوري روشن السعودي، التي أقيمت على ملعب الأول بارك، في لقاء شهد إحراز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لثلاثة أهداف، ليرفع الأصفر رصيده إلى 74 نقطة، مبتعدًا بفارق 9 نقاط عن الهلال، الذي يتصدر بـ83 نقطة.

وقال كاسترو، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة النصر والوحدة، إن شهرًا يفصله عن نهائي كأس الملك، ولا يعلم من سيكون جاهزًا في ديربي الهلال، مضيفًا "من الممكن أن يتم تجهيز عبد الرحمن غريب وتاليسكا قبل مواجهة النهائي"، مضيفًا أن الأمر الإيجابي يكمن في تواجد النصر بالمباراة النهائية، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، كما أن الفريق لم يتوج باللقب منذ 34 سنة.

وأضاف المدرب البرتغالي أن انتصارات الهلال المتتالية صنعت الفارق مع النصر، والذي يجب أن يفوز في جميع مبارياته، مؤكدًا أنه سعيد بإحراز هذا الكم الكبير من النقاط والأهداف المسجلة، ولكنه غير سعيد بالأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات الأخيرة،

وأوضح كاسترو أن الأرقام التي تشهدها الموسم الجاري في الدوري السعودي، حدثت في أفضل 5 دوريات في العالم، مضيفًا أن الهلال أظهر مستوًا جيدًا جدًا، والنصر أيضًا قدم مستوًا جيدًا ولكنه لم يصل للمستوى الذي يتوجه بالألقاب، معربًا عن أمله في إنهاء الموسم بطلًا لكأس الملك.

ونوه مدرب النصر بأنه كان يتحدث مع اللاعبين بالأمور النفسية، وكثير من لاعبي الفريق لديهم طبيب نفسي خاص، مضيفًا "أنا طبيب نفسي، ولكني لا فرصة لدي للاهتمام بـ25 لاعبًا، أما جيسوس (مدرب الهلال) فلديه طبيب نفسي يتعامل معه؛ لأنه يرى أنها طريقة مميزة، وهو قريب من الفوز بالدوري".

وكشف كاسترو في ختام المؤتمر، أنه لن يكون متوجدًا مع النصر في مباراته المقبلة أمام الأخدود، لأنه لا يستطيع السفر وليس لأنه مريض.

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