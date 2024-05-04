رونالدو "أون فاير".. وسداسية النصر تجبر الوحدة على رفع الراية البيضاء

النصر يقلص الفارق مجددًا مع الهلال إلى 9 نقاط..

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"عندما يكون رونالدو في يومه، تكون أمام خيارين؛ إما الحذر أو الاستمتاع".. هكذا قاد الأسطورة البرتغالية، فريق الكرة بنادي النصر، لتحقيق انتصار عريض على الوحدة بنتيجة (6-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ورغم إهدار فرصة سهلة في الدقيقة الثانية، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة عن المرمى، إلا أنها عكست تعطش كرستيانو رونالدو الشديد لهز الشباك، والذي تحقق في الدقيقة 5، بعدما استغل خطأ من الحارس منير المحمدي، ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 12، بعد تلقي كرة عرضية من بروزوفيتش، ليودع الكرة في الشباك، ثم تابع مواطنه أوتافيو بالهدف الثالث في الدقيقة 18، بعد كرة طويلة رائعة من ساديو ماني، ضربت دفاعات الوحدة، ليختمها أوتافيو بتسديد الكرة فوق الحارس إلى الزاوية اليسرى.

وتابع السنغالي ساديو ماني بالهدف الرابع للنصر في الدقيقة 45، بعد تمريرة (1-2) مع أوتافيو، ثم مراوغة دفاعات الوحدة، وتسديد كرة أرضية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليجبر النصر منافسه على الاستسلام المبكر، ثم أضاف رونالدو الهدف الخامس، في الدقيقة 52، بتمريرة طويلة من ماني، ثم تسديدة في الشباك، ليكمل الهاتريك ويوقع على هدفه الـ32 في دوري روشن، فيما اختتم محمد آل فتيل مهرجان السداسية في الدقيقة 86 بعد استغلال ارتداد الكرة من القائم بعد تسديدة مشاري النمر، ليتابع آل فتيل بالكرة في الشباك.

ووقع النيجيري على أوديون إيجالو، مهاجم الوحدة، على هدف في مرمى أوسبينا في الدقيقة 15، والتي شهدت خطأ من الحارس الكولومبي في التعامل مع الكرة، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، كما ألغى الحكم سلطان الحربي، هدفًا نصراويًا في الدقيقة 60، بتسديدة على طريقة الكاراتيه من علي لاجامي في الشباك.

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ورفع النصر رصيده إلى 74 نقطة من 30 مباراة، ليحقق ثاني أكبر رصيد من النقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ويقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 9 نقاط، فيما تتبقى مباراة مؤجلة للهلال أمام الأهلي، من الجولة 28، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 32 نقطة، في المركز الثاني عشر.

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