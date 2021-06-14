مصر تقوم بمحاولة أخيرة لتواجد صلاح في الأولمبياد

هل ليفربول سيوافق؟

يوضح رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصرية، أحمد مجاهد في تصريحات أخيرة عن موقف مشاركة محمد صلاح ومصطفى محمد في أولمبياد طوكيو 2020.

ماذا قال أحمد مجاهد؟

كشف أحمد مجاهد عبر تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت موقف محمد صلاح من الانضمام إلى الفريق الأولمبي حيث قال: "موقف محمد صلاح في التواجد بالأولمبياد لا يزال غامضًا".

وأكمل: "سنقوم بمحاولة أخيرة مع نادي ليفربول للحصول على موافقته في مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي بالأولمبياد".

وبالنسبة لمصطفى محمد أضاف: "نعمل على ملف تواجد مصطفى محمد في الأولمبياد، خاصة أن اللاعب حريص على المشاركة في الدورة الأولمبية".

متى موعد دورة الألعاب الأولميبة؟

من المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولميبة 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.

وعلى الرغم من الأعداد المتزايدة لإصابات بفيروس كورونا في اليابان مؤخرًا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تصر على إقامة البطولة.

وأسفرت قرعة منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عن تواجد مصر ضمن مجموعة صعبة تضم كلًا من الأرجنتين - إسبانيا - أستراليا.

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