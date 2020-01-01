عوار يُفاجئ يوفنتوس وتشيلسي بقراره بشأن الميركاتو

لا أفكر كثيرًا في المستقبل..

كشف حسام عوار، لاعب ليون، أنه لا يُفكر في مستقبله كثيرًا، مؤكدًا على أنه سعيد داخل النادي الفرنسي ولا يسعى إلى مغادرته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبرز عوار على الرغم من الموسم السيئ لليون، حيث سجل 9 أهداف وصنع 7 مباريات، وقد زاد الانبهار به بعد المباراة المميزة التي قدمها أمام يوفنتوس خلال فوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تضع عينها نصب التعاقد مع صاحب الـ21 عامًا، وأبرز المهتمين الثنائي تشيلسي ويوفنتوس، غير أن عوار يبدو أنه غير مهتم بالأمر كثيرًا.

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عوار قال "أنا لا أفكر في المستقبل، أفضل التفكير في الأسابيع المقبلة عوضًا عن ذلك. الأسبوعان المقبلان سيكونان مهمان للغاية بالنسبة لليون ولنا.".

كما أضاف "لا يزال أمامي الكثير لأحضره إلى فريقي، لا أحاول تلويث ذهني من خلال التفكير فيما يحدث في الحديقة وليس في الملعب.".

وتحدث عن مباراة دوري الأبطال أمام اليوفي، وقال "لم يرنا أحد نلعب مباراة كهذه ولكننا فعلناها بالفعل. كان لدينا الإيمان بأنفسنا منذ البداية وتجاوزنا جميعًا المرحلة الصعبة.".

وأتم "سنحاول أن نلعب بطريقتنا المعتادة ولا ندافع فقط، فلو دافعنا فقط سوف يصبح الأمر معقدًا للغاية.".

يذكر أن الصحف أكدت على أن تشيلسي سوف يدخل خلال الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع ليون من أجل حسم صفقة عوار مثلما فعلت الإدارة الإنجليزية مع حكيم زياش في الأشهر الماضية.