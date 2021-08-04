ما هي عوائد الدوري الإسباني الجديدة؟ وهل تساعد برشلونة لتجديد عقد ميسي؟

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا كل ما يخص عوائد الدوري الإسباني الجديدة من الشراكة مع صندوق Cvc الأمريكي، وكيف يؤثر ذلك على ريال مدريد وبرشلونة؟

استيقظ الجميع على تسونامي حقيقي في كرة القدم الإسبانية، إنها اتفاقية بين صندوق Cvc الأمريكي مع رابطة الدوري الإسباني ستدر 2.7 مليار يورو على الليجا في السنوات المقبلة.

ما بين النظرة إلى هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة للإنقاذ من آثار فيروس كورونا، ونظرة أخرى على أنها خطوة جديدة ستدمر كرة القدم الإسبانية، تباينت ردود الأفعال حول ما قامت به إدارة خافيير تيباس.

في كل الأحوال لا تزال الفرصة مواتية لرفض القرار أو قبوله في الجمعية العمومية المقبلة التي ستقام يوم 10 أغسطس، وإن كانت كافة المؤشرات تؤكد موافقة الأندية على هذه الشراكة.

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لكن ما هي التفاصيل؟ وكيف ستفيد أو ستضر هذه الخطوة الكرة في إسبانيا؟ في هذا التقرير من جول نستعرض معكم كافة التفاصيل.

بعد هذه الخطوة، هل يتمكن برشلونة من تجديد عقد ليونيل ميسي؟

بصورة رسمية، لا، لكن على الاقل لا يبدو الأمر مستحيلًا الآن بالنسبة لبرشلونة كما كان في السابق.

في حال أن تمت الاتفاقية، سيدخل خزائن برشلونة 270 مليون يورو، وهو ما سيؤثر على كتلة الرواتب ويحسن الوضع الاقتصادي في كامب نو كثيرًا.

كانت مشكلة برشلونة الأساسية هي أنه لا يستطيع خفض الرواتب ويواصل تسجيل اللاعبين الجدد بشكل عشوائي، الآن بدخول هذه الأموال والتفاوض مع لاعبيهم حول تخفيض الأجور، ستكون الأمور أسهل كثيرًا.

هل هذه الاتفاقية ستصلح مشاكل سقف الرواتب لدى الأندية الإسبانية؟

لا، ولكنها ستتركها في متناول يد الأندية، الأندية ستتخلص فعليًا من القلق تجاه تلك الناحية بتوافر الأموال لديها والقدرة على تحقيق السقف المطلوب.

كيف يتم إرجاع هذه الأموال بعد الحصول عليها من الصندوق الأمريكي؟

الاتفاقية تجعل الأموال بمثابة "قرض ميسر" للإسبان، وهذا يعني أن الفوائد أقل بكثير مما تتطلبه السوق العادية، وأيضًا بهامش 40 عامًا.

وكما قال مارك مينشين "لن يمول أي بنك أو صندوق استثماري ناديًا في الوقت الحالي لأكثر من خمس سنوات".

هل الموافقة من قبل الأندية إلزامية؟

بالتأكيد، يمكن للأندية أن ترفض الاقتراح، لكن هذا يعني أن الأموال ستذهب إلى الأندية المتنافسة بصورة مباشرة.

ما يحسم الأمر نهائيًا هو التصويت الجماعي، ويمكن أن يكون الأمر كالبث التلفزيوني (رفضته أندية كريال مدريد ثم كان عليها قبوله خضوعًا للديموقراطية).

ما الذي منحه الدوري الإسباني إلى Cvc في المقابل؟

يبدو الأمر كما ولو أن رابطة الدوري الإسباني قد استأجرت وكالة خارجية لتحسين نشاطها التجاري، وهي تدفع مقابل ذلك. التحالفات الاستراتيجية وبيع الرعاية والمساحات المواضيعية والأعمال التلفزيونية.

أما الصندوق الأمريكي فوضع 2.7 مليار مقابل مشاركة 10٪ من الأعمال التجارية وحسابًا للمشاركة في الفوائد المستقبلية التي تم الحصول عليها من هذا النشاط.

كيف ستتم الاستفادة الفعلية من هذه الأموال؟

70% من 2.7 مليار التي سيمنحها الصندوق الأمريكي لليجا سوف تذهب الملاعب والمدن الرياضية وتطوير العلامات التجارية الدولية والاتصالات والابتكار والتكنولوجيا والبيانات وخطة تطوير المحتوى على المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.

أما 15% أخرى سوف يتم استخدامها في إعادة تمويل الديون وتعويض خسائر فيروس كورونا.

ما هي شركة Cvc؟

إنها واحدة من الشركات الاستثمارية التي تعرف صناعة الرياضة بشكل أفضل على المستوى الدولي، وكانت بالفعل لها استثمارات في فورمولا 1 وموتوجيبي بأعظم فترات توسعها العالمي.

كما تطمح الشرطة إلى إحداث ثورة في التنس والكرة الطائرة، ودخلت عالم كرة القدم مؤخرًا بالعرض نفسه على الدوري الإيطالي ولكن أعضاء السيري آ رفضوه في أكتوبر الماضي.