في احتفال مبابي بعيد ميلاده.. لاعبو باريس يضغطون من أجل استمراره

يبدو أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيعيش خلال الأيام القادمة ضغطًا غير مسبوق من أجل تجديد عقده في ملعب "حديقة الأمراء".

الضغط على مبابي لم يقتصر على تصريحات إدارة باريس سان جيرمان، بل امتد إلى زملائه في الفريق الباريسي الذين يحاولون جاهدين إقناعه بالاستمرار.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وسيحصل على حق التفاوض مع أي نادٍ يريده بداية من يناير المقبل.

ماذا حدث؟

واحتفل مبابي مساء الإثنين بعيد ميلاده الثالث والعشرين، وفي واحدة من محاولاتهم لإقناع مبابي بالاستمرار، قام لاعبو النادي الباريسي بمنح الفرنسي الشاب قميص الفريق وتحته رقم 2050، في علامة واضحة على رغبتهم في تجديد عقده.

وظهرت صورة مبابي وعدد من نجوم باريس سان جيرمان عبر قصة شاركها خوان بيرنات عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل وجود بيرنات، وماركو فيراتي، وسيرخيو راموس، وأشرف حكيمي، وسيرخيو ريكو، وأندير هيريرا، ويوليان دراكسلر، ونافاس، بينما لم يكن نيمار أو ليونيل ميسي متواجدين.

وحمل بيرنات وهيريرا القميص أمام مبابي والجميع وسط ابتسامات من لاعبي باريس سان جيرمان.

الاحتفالات لم تقتصر على لاعبي باريس

المثير أن مبابي لم يتلق فقط التهنئة من قبل زملائه في باريس سان جيرمان، بل امتد الأمر أيضًا إلى لاعبي ريال مدريد.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد أكثر من أي فريق آخر، وهو ما يثير حماس لاعبي وجماهير النادي الملكي.

وكتب فينيسيوس جونيور رسالة تهنئة إلى مبابي في عيد ميلاده عبر القصة في موقع "إنستجرام" أرفقها بصورة لهما في حفل الكرة الذهبية 2019.

كما نشر كريم بنزيما صورة له مع مبابي في منتخب فرنسا على حسابه عبر "إنستجرام" مع نص: "عيد ميلاد سعيد يا مبابي".

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