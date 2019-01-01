عموري يمتلك 4 عروض رسمية ومهلة لحسم موقفه مع الهلال

الموهوب الإماراتي يمتلك أربعة عروض من أندية كبيرة في المنطقة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" الذي ينتهي عقده الشهر المُقبل مع نادي الهلال يمتلك حاليًا أربعة عروض للرحيل عن النادي.

التقارير أشارت إلى أن الموهوب الإماراتي يمتلك أربعة عروض من أندية كبيرة في المنطقة بالإضافة لعرض نادي الهلال.

إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل كانت قد قدمت عرضها بشكل رسمي للاعب ووكيل أعماله مساء أمس في انتظار حسم مصير اللاعب.

وأضافت التقارير أن نادي العين الإماراتي على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، حيث سبق الهلال بتقديم عرض رسمي قبل إجراء كشوفاته الطبية.

وينتظر الهلاليون رد عموري على عرضهم الرسمي، وهو الذي يحظى باهتمام جماهيري كبير من قبل أنصار النادي.

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يُذكر أن العديد من التقارير قد أشارت إلى أن عرض الهلال لتجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد فقط قابل للتجديد.