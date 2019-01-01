الانتقالات

ياسر القحطاني لعلي الحبسي : جماهير الهلال لن تنساك

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علي الحبسي
أعلن رحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ودع ياسر القحطاني أحد أبرز نجوم نادي الهلال السعودي خلال السنوات الأخيرة الحارس الدولي العُماني علي الحبسي عقب الرحيل عن صفوف الزعيم.

وأعلن الحبسي، حارس مرمى الهلال ، أمس الأربعاء، رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

القحطاني غرد عبر حسابه : " كل الأمنيات للكابتن الخلوق علي الحبسي بالتوفيق في مستقبله ووجهته القادمة، لن تنسى الجماهير الهلالية تفانيك وستبقى في ذاكرتنا دائماً".

الحارس المخضرم صاحب الـ37 عاما ظهر في مقطع فيديو نُشر على "تويتر"، بصحبة محمد الشلهوب، نجم الهلال، ليعلن رحيله، ويودع جماهير الفريق الأزرق.

كما ودع لاعبو الهلال حارس المرمى العماني علي الحبسي بعد أن أبلغته إدارة النادي بصرف النظر عنه كحارس للفريق الأول في الموسم المقبل.

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