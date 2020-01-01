عملاق أوروبي آخر ينضم لقائمة الطامحين في التعاقد مع حكيمي

أين ستكون وجهة المغربي؟

أوردت صحيفة "آس" الإسبانية انضمام يوفنتوس إلى قائمة المهتمين بالحصول على خدمات أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة حكيمي إلى سيجنال إيدونا بارك - والتي دامت لعامين - مع نهاية هذا الموسم، ويستعد ريال مدريد لأن يحتضن لاعبه مرة أخرى بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في الآونة الأخيرة.

يوفنتوس يضع عينه نصب تدعيم جبهته اليُمنى بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الثنائي دانيلو وماتيا دي تشيليو هذا الموسم، ويُعد الدولي المغربي هو الخيار الأول أمام ماوريسيو ساري في الميركاتو المقبل.

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لكن اليوفي سيجابه منافسة شرسة من عدد من الأندية العملاقة في أوروبا، ولعل أبرز تلك الأندية هو باريس سان جيرمان، كما يحظى حكيمي باهتمام من تشيلسي أيضًا.

في كل الأحوال، فإن اليوفي أمامه مهمة صعبة للظفر بحكيمي، حيث سيتعين عليه إقناع ريال مدريد أولًا بالتخلي عن اللاعب، في الوقت الذي تشير أغلب التقارير إلى أن زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، لا يُفكر في التخلي عنه..

الفريق العاصمي يواجه أزمة حقيقية في الفترة الراهنة بمركز الظهير الأيمن، حيث يتواجد فقط داني كارفخال بعد فشل ألفارو أودريزولا في إقناع زيدان بقدراته وإعارته لبايرن ميونخ، مما يضطر زيزو للاعتماد على ميليتاو أو ناتشو في سد ثغرة هذه الجبهة.

بشكلٍ عام، ينتهي عقد حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا في سانتياجو برنابيو بحلول صيف 2021، وحال فشلت الإدارة المدريدية في إقناعه بالتجديد، فإن أغلب الظن سيكون بيعه في الصيف المقبل لمحاولة جني ربح اقتصادي من خلفه.

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية وموعد بدايته ونهايته لا يزال مجهولًا في ظل تفشي وباء فيروس كورونا وتوقف كرة القدم في العالم كله.



