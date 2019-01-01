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عمر السومة يخضع للفحص الطبي وتوقعات بغيابه 10 أيام

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Getty Images
كان السومة قد خرج اضطراريًّا في الدقيقة 57 أمام السد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يخضع اللاعب الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لفحص طبي اليوم في جدة، عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمام السد القطري.

وكان السومة قد خرج اضطراريًّا في الدقيقة 57 أمام السد، بعد 6 دقائق من إحرازه هدف فريقه الوحيد في المباراة.

الأهلي كان قد خسر بنتيجة 2\1 في المباراة التي جمعته بالفريق القطري في خامس جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

تقارير مقربة من الأهلي أشارت إلى أن الإصابة تم تشخيصها بالعضلية وهي ما تحتاج إلى راحة 48 ساعة من أجل أجراء الفحص الطبي.

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ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب عن الفريق، والتي لن تتجاوز 10 أيام على الأرجح.

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