ثلاثة حلول .. كيف يُعوض الأهلي غياب عمر السومة أمام النصر؟

مباراة كبيرة في الجولة الثامنة للدوري السعودي

ليس سهلًا أن تفقد مهاجمك الأول .. والأصعب أن يكون رجل المباريات الكبيرة وصاحب كلمة الحسم مرارًا وتكرارًا .. والأصعب أكثر أن يحدث ذلك خلال مباراة مهمة أمام منافس صعب وجريح.

تنطلق مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي مباراة النصر والأهلي في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وسط غياب عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين نتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

السومة ليس مجرد اسم في مباريات الأهلي أمام النصر، إذ كان دومًا ومنذ انضمامه للفريق الجداوي عام 2014 الخطر الأكبر على فارس نجد، أحرز في مرماهم 13 هدفًا وصنع واحد، مما يجعل غيابه مؤثرًا للغاية.

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المدرب فلادان ميلويفيتش كان لديه حل مباشر سهل لتعويض غياب المهاجم السوري أمام النصر، وهو استخدام المخضرم مهند عسيري، لكنه قرر أمس استبعاده من قائمة اللاعبين المسافرين إلى الرياض لخوض اللقاء، بحجة عدم اكتمال جاهزيته الفنية عقب تعافيه من الإصابة.

لم يتبق أمام المدرب الصربي سوى حلين لا ثالث لهما لتعويض السومة، الأول به مغامرة فنية كبيرة فيما الثاني يحمل تغييرًا تكتيكيًا في شكل الفريق.

الحل الأول | عثمان الحاج

الحل المباشر أمام ميلويفيتش لتعويض غياب السومة هو استخدام المهاجم عثمان الحاج الشهير بالرنقي في مركز المهاجم، وهنا سيُحافظ المدرب على شكل الفريق الهجومي المعتاد بتواجد إدريس فتوحي وصامويل أوسو وألكساندرو ميتريتسا خلف المهاجم.

الرنقي مهاجم جيد جدًا يرى العديد أنه بحاجة لفرصة حقيقية لإثبات جدارته، لكن في المقابل الدفع به في مباراة صعبة وأمام فريق كبير مثل النصر مغامرة هائلة، خاصة أنه لم يلعب أي دقيقة مع الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم.

الحل الثاني | أوسو أو ميتريتسا

الحل الثاني أمام الأهلي هو الدفع بأحد الجناحين بدلًا من السومة وتعويضه بعبد الرحمن غريب أو سلمان المؤشر، إذ قد يلعب أوسو أو ميتريتسا في الأمام بطريقة المهاجم المتحرك خاصة إن فضل المدرب الاعتماد على الهجمات المرتدة.

المصادر المتابعة للفريق وتدريباته تُرجح الاعتماد على ميتريتسا مع بقاء أوسو في الجناح، لكني أرى شخصيًا أن الغاني قد يكون الخيار الأفضل لتعويض السومة في الهجوم، نظرًا لامتلاكه لمسة أخيرة ممتازة بجانب السرعة والمهارة الفردية والحركية الدائمة مما قد يُسبب إزعاجًا دائمًا لدفاع النصر الممتلئ بالثغرات كما ظهر خلال المباريات الأخيرة.

الحل الثالث | سلمان المؤشر

حل ثالث أمام المدرب الصربي وهو استخدام سلمان المؤشر بدلًا من السومة، وهذا يكفل للفريق الحفاظ على الشكل الهجومي المعتاد بتواجد فتوحي وأوسو وميتريتسا في الوسط الهجومي.

لا أرى أن استخدام المؤشر هو الحل الأفضل إلا إن لعب كمهاجم على الورق فقط وكان على الملعب الرجل الذي يتحرك ويفتح المساحات للقادمين من الخلف للأمام، إذ أن أرقام اللاعب السعودي على صعيد التسجيل ضعيفة جدًا .. أفضل مواسمه تهديفيًا شهدت إحرازه 4 أهداف فقط!

ما هو الحل الأفضل لتعويض غياب السومة؟

باعتقادي أن استخدام الرنقي أو أوسو يبقى الحل الأفضل لإنقاذ الأهلي من تلك "الورطة"، إذ أن الأول سيضمن حفاظ الفريق على شكله الهجومي المعتاد وقد تكون نقطة انطلاق له، فيما الثاني لديه قدرات تهديفية ممتازة وسيُعوض في الوسط بغريب أو المؤشر.