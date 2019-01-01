عماد السيد: ندرك أهمية التأهل للنهائي وهدفنا إسعاد الجماهير

الزمالك فاز أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الذهاب وينتظر الحسم في الإياب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عماد السيد؛ حارس مرمى الزمالك، على إصرار زملائه اللاعبين على تحقيق الفوز أمام النجم الساحلي، مشددًا على حالة التركيز التي يعيشها اللاعبين.

من المقرر أن يلتقي الفارس الأبيض بجوهرة الساحل غدًا الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الإياب بين الفريقين قد انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وقال السيد، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الجميع يعيش حالة تركيز كبيرة، وهناك إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية، والتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف: "سوف نخوض المباراة بهدف إسعاد الملايين من جماهير الفارس الأبيض، وننتظر منهم المساندة".

يذكر أن الفريقين كانا قد تقابلا في الدور نفسه في عام 2015، ووقتها تأهل النجم الساحلي على حساب الزمالك بفوزه بخماسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.