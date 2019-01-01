جروس: هكذا سأتعامل مع النجم الساحلي ومصممون على التأهل من سوسة

الزمالك يكفيه التعادل للتأهل من سوسة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، أن فريقه لن يتأثر بالغيابات الكثيرة في صفوفه أمام النجم الساحلي، معربًا عن إصرار اللاعبين على التأهل من ملعب سوسة.

من المقرر أن يلتقي الفارس الأبيض بجوهرة الساحل غدًا الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الإياب بين الفريقين قد انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة ستكون قوية، لأن النجم فريق مميز ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين، لكننا مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للنهائي، الجميع يركز على هذا الهدف فقط".

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وأضاف: "نعم لدينا عديد من الغيابات كفرجاني ساسي وخالد بوطيب وحازم إمام، لكنني واثق في كافة اللاعبين وفي قدراتهم على تقديم مباراة قوية".

السويسري تابع: "أعلم أن الملعب في لقاء الغد سيكون مكتظًا عن آخره، إلا أننا جاهزون للتعامل مع هذا بشكل جيد، وسنلعب على استغلال المساحات لدى النجم والتعامل مع الكرات العرضية".

واختتم: "مدرب النجم الفرنسي لومير، لديه خبرة كبيرة ورصيد من البطولات، لكننا جئنا إلى تونس من أجل التأهل للمباراة النهائية، وقادرون على تحقيق ذلك".

يذكر أن الفريقين كانا قد تقابلا في الدور نفسه في عام 2015، ووقتها تأهل النجم الساحلي على حساب الزمالك بفوزه بخماسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.