علي معلول .. مفاجأة النصر في انتقالات يناير؟

صفقة كبرى قد تحدث في الدوري السعودي

بعثر خروج النصر من دوري أبطال آسيا أوراق الفريق، ويبدو أنه سيقود إلى ثورة تصحيح كبيرة خاصة في ملف اللاعبين الأجانب، والبداية قد تكون في انتقالات يناير القادم.

النصر خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ولن يُشارك في النسخة القادمة مما ضاعف أحزان جماهيره وألم الخروج، لكن النادي قد يُبرم صفقة كبرى في يناير بتعاقده مع علي معلول مدافع الأهلي المصري ربما تُعوض "فرسان العالمي" قليلًا.

ما القصة؟ كيف سيضم النصر أجنبي جديد؟

صحيفة اليوم السعودية أفادت أن المدرب بيدرو إيمانويل طلب من إدارة النصر التخلص من المدافع راميرو فونيس موري لعدم الحاجة له والاقتناع بمستواه، وقد طلب في المقابل التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي.

وأضافت الصحيفة عبر قسمها الرياضي "الميدان الرياضي" أن النصر دخل في مفاوضات حاليًا للتعاقد مع ظهير أيسر عربي خلال انتقالات يناير القادمة.

النصر خرج من دوري أبطال آسيا ولذا لديه رغبة كبيرة في تعويض جماهيره بالفوز بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولذا ستعمل الإدارة على تعزيز الفريق خلال الميركاتو الشتوي وسد ثغراته وأبرزها الظهير الأيسر.

لماذا قد يكون معلول مفاجأة النصر في يناير؟

صحيفة اليوم لم تكشف عن اللاعب العربي الذي تجري معه المفاوضات حاليًا، لكن بالنظر إلى أبرز اللاعبين العرب الناشطين في يسار الدفاع، ويُمكن التعاقد معهم، نجد على رأسهم علي معلول.

وما قد يُعزز فرضية التفاوض مع اللاعب التونسي هو عدم إعلان ناديه عن تجديد عقده حتى الآن، رغم الحديث عن الاتفاق على كافة البنود وبقاء نقطة واحدة تفصل التوقيع الرسمي.

المصادر الصحفية المصرية أشارت إلى أن خلافًا بين إدارة الأهلي ومعلول حول طريق دفع مستحقاته يعوق الإعلان رسميًا عن تجديد عقده رغم الاتفاق على كافة تفاصيله وخاصة الراتب السنوي المقدر بنحو 1.3 مليون دولار.

النصر قد يستغل تلك النقطة ويُقدم عرضًا مغريًا لضم معلول خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يجعله في الفترة الحرة خلال يناير المقبل، بجانب أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا لن تكون أمامه فرصة أخرى لتوقيع عقد جيد ماليًا بعد تلك.

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