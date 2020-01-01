علي معلول: الإصابات منعت تكرار مباراة الـ6-1 أمام الزمالك

حوار شيق للنجم التونسي مع قناة الأهلي الرسمية

أكد علي معلول نجم النادي الأهلي المصري أن شخصية النادي القوية والخاصة كانت حاضرة في تتويجه بلقبي الدوري المصري والسوبر المصري للموسم الماضي، مشيرًا إلى أن اللاعبين أرادوا ختام الموسم بالفوز على الزمالك رغم عدم أهمية اللقاء حسابيًا.

اللاعب التونسي تحدث عن الموسم الماضي الذي شهد عودة الأهلي بعد تخلفه بفارق 8 نقاط عن الزمالك وانتزاع لقب الدوري قائلًا "خسرنا لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين في 6 أشهر بجانب البطولة العربية، ولو حدث هذا مع أي نادٍ غير الأهلي لأصابه الانهيار وهبط للدرجة الثانية، لكن شخصية الأهلي جعلتنا نعود ونحقق لقب الدوري بعد ابتعادنا بفارق 8 نقاط عن الزمالك".

المزيد من الفرق

أضاف "أردنا ختام الدوري بالفوز على الزمالك كذلك حتى يكون الختام للموسم جيدًا، حققت أكثر من بطولة مع الأهلي لكن هذا الدوري وكأس السوبر الأخير هما الأغلى لي مع الفريق، ومازال ينقصني اللقب الأهم وهو دوري أبطال أفريقيا"ز

معلول أكد أن لاعبي الأهلي كانت لديهم رغبة في تحقيق نتيجة كبيرة أمام الزمالك في كأس السوبر الذي فاز به الفريق 3-2 بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، إذ قال "أردنا تحقيق نتيجة كبيرة أمام الزمالك في كأس السوبر ببرج العرب، كنا قادرين على تكرار مباراة الـ6-1 الشهيرة لكن الإصابات المؤثرة في خط الدفاع واضطرارنا للعب بحمدي فتحي ومحمد هاني في قلب الدفاع حال دون ذلك".

وأكد معلول خلال حواره مع قناة الأهلي الرسمية أن لاعب الفريق السابق أنيس بوجلبان نصحه باللعب للأهلي لكن محذرًا إياه في نفس الوقت بضرورة الالتزام بمبادئ النادي، مضيفًا "بوجلبان قدم لي نصيحة واحدة بعدما قررت قبول عرض الأهلي، أن النادي يعيش بالفوز والبطولات".

تابع "بوجلبان قال لي كذلك أن النادي لديه تاريخ ومبادئ وقواعد خاصة وقائمة من الممنوعات، وقد رأيت كل هذا بالفعل موجود في الأهلي حينما انضممت للنادي، لم أجد أي مشاكل في التأقلم مع الفريق لأنني علمت كيفية سير الأمور داخله".