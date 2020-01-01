أخبار الأهلي اليوم | اجتماع الخطيب ووزير الرياضة وعودة المعارين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 أبريل

اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري تصدر أخبار القلعة ال اليوم الجمعة.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 17 أبريل 2020 ..

اجتماع بين الخطيب ووزير الرياضة

اجتماع بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب، اليوم الجمعة، يتفقان خلاله باستمرار دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يتعرض لأزمة صحية قوية خلال الفترة الحالية.

واقترح أشرف صبحي على رئيس الأهلي بإقامة مباراة افتراضية من أجل المساهمة في الأزمة من ناحية الدور المجتمعي وهو ما رحب به الخطيب.

اقتراب عودة محمد شريف وأكرم توفيق

أشارت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إلى اقتراب عودة محمد شريف المعار من الأهلي إلى إنبي، بداية الموسم المقبل.

وقدم شريف مستوى أكثر من ممتاز خلال الموسم الحالي، جعله محط أنظار فايلر المدير الفني للفريق خاصًة تواجده في قائمة الهدافين.

حقيقة رغبة الأهلي في ضم طاهر طاهر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات لضم طاهر طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفت مصادر داخل مجلس إدارة المقاولون العرب بتلقي أي عرض رسمي من أجل التعاقد مع طاهر ليدعم القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

محمد عبدالمنعم: فايلر تحدث معي أكثر من مرة وكنت قريبًا من القائمة الإفريقية

تحدث محمد عبدالمنعم مدافع سموحة المعار من الأهلي، عن اقتناع فايلر بمستواه خلال الفترة التي تواجد بها في الفريق والتدرب تحت قيادته.

وأكد مدافع الفريق خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه كان قريبًا للغاية من الانضمام للقائمة الإفريقية.