علي معلول: الأيام أثبتت صحة قراري باللعب للأهلي أحد أفضل أندية العالم

حوار شيق للنجم التونسي مع قناة الأهلي الرسمية

قال علي معلول نجم النادي الأهلي المصري أنه اضطر لتغيير مركزه في الملعب خلال لعبه لفريق الشباب في الصفاقسي للعب مع الفريق الأول، إذ كان قد بدأ مسيرته كجناح ولاعب خلف المهاجمين لكنه غير إلى ظهير أيسر وتعلم كيفية تأدية الأدوار المطلوبة في هذا المركز.

الظهير الهداف عاد بالذاكرة إلى عام 2006 حين سجل محمد أبو تريكة هدف انتصار الأهلي على الصفاقسي في اللحظات الأخيرة وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، إذ قال عن تلك اللحظة "كان عندي وقتها 14 عامًا وكنت حاضرًا مع جماهير الصفاقسي، لم أصدق ما حدث أبدًا، كانت اللحظة التي ضاع بها الحلم، لا أستطيع وصف شعوري وقتها".

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وأذاعت قناة الأهلي فيديو سابق للنجم عبد الكريم النفطي حول رغبته احتراف معلول في أوروبا، وعلق اللاعب على ذلك قائلًا "عبد الكريم النفطي قدوتي وأخي الكبير ويُساندي ويدعمني دومًا".

"كان يتمنى انتقالي للعب في أحد أندية أوروبا، لكني الآن في فريق كبير ليس فقط في أفريقيا بل أحد أفضل أندية العالم. ألعب حاليًا مع فريق كبير بحجم الأهلي وأعتقد أن الأيام أثبتت وبعد مرور سنوات كثيرة أنني اتخذت القرار السليم بالانضمام للأهلي".

مضيفًا حول وقت انضمامه للفريق "جمهور الأهلي استقبلني بأعداد كبيرة في المطار عند وصولي للقاهرة للانضمام للفريق، ذلك اليوم كان أحد أفضل أيام حياتي".

وحول مثله الأعلى، قال معلول "سيد معوض هو مثلي الأعلى في مركز الظهير الأيسر، لقد كان أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز على مستوى أفريقيا".