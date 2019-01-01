علي لطفي مرشح بقوة لبدء مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

علي لطفي لعب مباراة ممتازة ضد المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر المتابعة لتدريب الأهلي صباح اليوم الثلاثاء أن علي لطفي هو الأوفر حظًا لحراسة مرمى الفريق خلال المباراة القادمة أمام طلائع الجيش.

ويُواجه الأهلي طلائع الجيش مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري، ويهدف الفريق للفوز لمواصلة التفوق على غريمه الزمالك بالنقاط ومحاولة اللحاق ببيراميدز في صدارة البطولة.

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وأوضحت المصادر المتابعة للتدريبات أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأساسي لم يُكمل التدريب اليوم، بل اكتفى بالمران لمدة 10 دقائق تقريبًا أن يستكمل التدريب بالجري حول الملعب ومن ثم أداء تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية.

وقام طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الفريق الأحمر والجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي بالتركيز على علي لطفي في التدريبات، كونه المرشح الأبرز للعب المباراة.

يُذكر أن علي لطفي ساهم في انتصار الأهلي على المصري بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة الأسبوع الماضي، بعدما خاض المباراة نتيجة غياب الشناوي للإيقاف وشريف إكرامي للإصابة.