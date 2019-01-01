وزير الرياضة يتدخل في أزمة تذاكر كأس الأمم.. وبيان من هاني أبو ريدة

وزير الرياضة المصري يتدخل لحل أزمة تذاكر كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

دخل وزير الشباب والرياضية أشرف صبحي، لحل أزمة أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال العام الجاري.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أسعار تذاكر كأس الأمم بأسعار باهظة مما قابلها هجومًا شرس من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بإجراء اتصال تليفوني مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة تقييم أسعار التذاكر في الفترة المقبلة وتقليل سعرها.

وبذلك أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسمي منذ قليل، حيث أكد هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.

وكشف أبو ريدة عن أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني بما تمثله من عصب جماهيري مهم للمنتخب والبطولة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى التي نعمل على تشجيع جماهير الكرة المصرية لملء مدرجاتها، لإظهار وجه مصر الحضاري أمام القارة والعالم.

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وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.