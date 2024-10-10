"ما تشاهد المباراة أنت؟" .. نجم النصر ينفعل على مراسل انتقد السعودية بعد الهزيمة أمام اليابان

نجم النصر لم يعجبه حديث المراسل..

انفعل علي لاجامي، مدافع نادي النصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على أحد المراسلين الصحفيين، بعد هزيمة الأخضر أمام اليابان.

السعودية خسرت (0-2) أمام المنتخب الياباني، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسأل مراسل شبكة قنوات "الكأس" القطرية، لاجامي عن سبب "سوء" مستوى المنتخب السعودي، أمام اليابان وفي المباريات السابقة.

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لاجامي لم يعجبه سؤال المراسل؛ قائلًا له: "نحن كنا الأفضل في كل شيء أمام اليابان.. ما تشاهد المباراة أنت؟!"، زاعمًا أن منتخب الساموراي فاز من لعبتين فقط.

وأشار مدافع الفريق النصراوي، إلى أن المنتخب الياباني تكتل في الخلف، واعتمد على الهجمات المرتدة؛ بينما أهدر الأخضر السعودي، العديد من الفرص المحققة.

واعتبر علي لاجامي أن الكرة عاندت السعوديين بالأمس، مختتمًا حديثه بكلمة إلى مراسل "الكأس": "أنا اختلف معاك تمامًا.. اليوم لعبنا بشكل جيد".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تراجع إلى "المركز الثالث"، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبفارق 5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".