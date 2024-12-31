"انتقم لعلي الحبسي بسبب الملعب الترابي!" .. نجم عمان يرد على سعد الشهري بعد إقصاء المنتخب السعودي من "خليجي 26"

حرب التصريحات مستمرة في كأس الخليج..

رد حارب السعدي، نجم منتخب عمان الأول لكرة القدم، بشكل غير مباشر على المدرب الوطني السعودي سعد الشهري؛ بعد الفوز على الأخضر، مساء اليوم الثلاثاء.

عمان تأهلت إلى نهائي كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت على أراضيها في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025؛ بعد الفوز على السعودية (2-1)، رغم اللعب بنقص عددي منذ الدقيقة 34، عقب طرد اللاعب المنذر العلوي.

وقال السعدي في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس" القطرية، بعد الفوز على المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء: "شكرًا أسطورة عمان علي الحبسي.. تستاهل الانتصار".

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وأشار السعدي إلى أن شكره للحبسي؛ يأتي بسبب أن هُناك مدرب سعودي - يقصد الشهري -، أكد له بأن المنتخب العماني لن يحقق الانتصار على الأخضر، حتى في الحواري أو الملاعب الترابية.

وشدد نجم منتخب عمان على أن الحبسي مقرب جدًا للاعبين؛ لذلك.. سمعوا ما قاله المدرب السعودي له، وهو ما أعطاهم حافزًا كبيرًا للغاية، من أجل تحقيق الانتصار على الأخضر، والتأهل إلى المباراة النهائية.

وبشأن اللعب أمام الأخضر السعودي بهدوء، رغم النقص العديد منذ الدقيقة 34؛ اختتم حارب السعدي تصريحاته، بالقول: "هذه هي شخصية البطل".

جدير بالذكر أن منتخب عمان سيواجه في المباراة النهائية من بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، الفائز من القمة التي تجمع أصحاب الأرض الكويت ضد البحرين.