وقع في نفس خطأ يونس محمود .. سعد الشهري يقلل من المنتخب العماني كناية في علي الحبسي!

استوديو "دورينا غير" شهد مناكفة قبل مواجهة المنتخب السعودي لنظيره العماني في نصف نهائي خليجي 26..

يبدو أن سعد الشهري؛ المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، لم يتعلم من درس تقليل يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، من المنتخب السعودي الأول.

نجم الكرة العراقية الأسبق كان قد سخر عندما تم سؤاله عن مجئ المنتخب السعودي للكويت للمنافسة على لقب كأس الخليج العربي 2024 "خليجي 26".

والنتيجة أن المنتخب العراقي ودع البطولة من دور المجموعات مهزومًا على يد الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، ويصعد نظيره السعودي لنصف النهائي كوصيف المجموعة نفسها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لتلك النتيجة من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي بنظيره العماني في نصف نهائي البطولة الخليجية في 31 من ديسمبر الجاري، وهنا قرر الشهري استفزاز العماني علي الحبسي؛ الناقد الرياضي ببرنامج "دورينا غير"..

الحبسي علق على مقترح تأجيل مواجهة السعودية وعمان لمدة 24 ساعة لتقام على استاد جابر الأحمد الدولي بدلًا من جابر المبارك، رافضًا الأمر، موضحًا أن سعة الاستاد الأول ستمنح الأفضلية للأخضر في ظل الزحف الجماهيري الكبير نحو الكويت لدعمه، خاصةً في ظل قرب المسافة بين البلدين (السعودية والكويت).

الشهري من جانبه رد على زميله العماني: "لو نلعب بملعب ترابي راح نفوز"، ليتخذ مقدم البرنامج السعودي خالد الشنيف محذرًا إياه: "لا تصرح يا سعد، سألتك بالله لا تصرح، اهدأ يا سعد"، في إسقاط على الدرس الذي تعلمه من يونس محمود.

لكن علي الحبسي برر موقفه من جديد مختتمًا الجدال: "الجمهور السعودي مؤثر ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".

ومع الهجوم الذي تعرض له سعد الشهري على تعليقه ولمنع سوء فهمه، أكد عبر حسابه على منصة "إكس" احترامه الكبير للعمانيين، فكتب: "هذه فقد دعابة بيني وبين الغالي الكابتن علي الحبسي، وأقول للأحبة في عمان ... البطولة إذا لم تكن سعودية أتمناها عمانية".