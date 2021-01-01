علي أكمان: "أجويرو" التركي الذي ضاع من مانشستر سيتي

سجل المهاجم الشاب 10 أهداف في 18 مباراة مع بورصا سبور هذا الموسم، ويستعد الآن للانتقال إلى الدوري الألماني في الصيف المقبل.

بالعودة إلى صيف 2015، قام نادي مانشستر سيتي بدفع 2 مليون جنيه إسترليني، لضم إينيس أونال، مهاجم بورصا سبور البالغ من العمر 18 عامًا، ظنًا منه أن اللاعب سيكون من أحد نجوم ملعب الاتحاد.

وفي هذا الوقت كان أونال أصغر من يسجل بالدوري التركي، وكان بمثابة اكتشاف كبير في الملاعب، وأصبح مستعدًا للمشاركة والتألق في أحد أقوى الدوريات الأوروبية.

والآن بعد ما يقرب من ست سنوات، استفاد مانشستر سيتي من أونال ماديًا بشكل جيد نوعًا ما، بعد بيعه إلى فياريال الإسباني في 2017 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، ولكن خطته للاستفادة من اللاعب في الملعب لم تسر كما كان مخطط لها.

وعاد مانشستر سيتي إلى بورصا سبور مؤخرًا، لمحاولة التعاقد مع نجم الفريق القادم علي أكمان، الذي يتميز بسرعة التفكير والبديهة لتعويض صغر حجم جسده، عكس أونال، وهذا ما ظهر في الموسم الحالي، الذي سجل به 10 أهداف وصنع 3 آخرين، في 18 مباراة مع فريقه بدوري الدرجة الثانية التركي.

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ولكن لسوء حظ مانشستر سيتي، فإن أكمان صاحب الـ 18 عامًا، تواصل بالفعل مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وسينضم له بداية من الموسم المقبل.

وهذا يعني أن أكمان لم يفكر في الانضمام إلى كتيبة المدرب بيب جوارديولا، ولكن مواطنه أوزان كاباك، الذي انضم إلى ليفربول في يناير الماضي قادمًا من شالكه، لعب دورًا حاسمًا في قراره بالانتقال إلى البوندسليجا.

وقال أكمان في تصريحات صحفية، عقب إعلان انتقاله إلى فرانكفورت: "مانشستر سيتي كان يريد التعاقد معي بشكل جدي، ولكن كان عليّ الاختيار، لأنني تلقيت أيضًا عروضًا من أتالانتا وفالنسيا، في مرحلة ما كنت أفضل مانشستر سيتي، ولكن بعد تفكير عميق اتخذت قراري".

وأضاف: "أعتقد أنني سأتعلم وأتطور بشكل أفضل في ألمانيا، فهي وجهة لا غنى عنها للاعبين الشباب، التقيت بأوزان كاباك، ونصحني بألا أفكر في الأمر وأوافق على الانتقال إلى ألمانيا فهناك سأفهم الأمور بشكل أفضل".

وأكمل: "لست على دراية بكل شيء في الوقت الحالي، ولكني أظن أن هناك أمور جيدة ستحصل لي، في اعتقادي أن المدرسة الألمانية هي الأفضل لي".

اللاعب الشاب ابن شقيق أيهان أكمان لاعب وسط جلطة سراي السابق، بداية رائعة في مسيرته منذ انطلاقه مع أكاديمية شباب بورصا سبور في 2015، إذ نجح في تسجيل 145 هدفًا، وعلى الصعيد الدولي نجح في تسجيل 54 هدفًا.

ونجح علي أكمان في الوصول إلى الفريق الأول مع بورصا سبور في موسم 2019-20، ونجح في التسجيل بمباراته الأولى وأنهى الموسم بأربع أهداف، ومع حرمان فريقه من التعاقدات في صيف 2020، استفاد اللاعب من هذا الحرمان بشكل أكبر وتألق وأظهر قدرته الكبيرة وشبهه البعض بتوماس مولر نجم بايرن ميونخ الألماني.

وقال أكمان في تصريحات صحفية، عن اللاعبين الذي يحبهم ويتابعهم: "بكل صراحة أنا معجب بروبيرتو فيرمينو، أشاهد مقاطع فيديو خاصة له باستمرار، إنه لاعب من مستوى مختلف، بالإضافة إلى إنني أتابع وأحب لاوتار مارتينيز".

وأضاف: "بالإضافة إلى سيرخيو أجويرو، عندما سجلت أحد أهدافي مع بورصا سبور، تم وصفه بأنه هدف "أجويرو" وأحببت هذا الأمر، لأن أسلوب لعب يشبه أسلوب لعبه".

ولكن بالنسبة لسوء حظ أكمان، قام بورصا سبور بتعليقه إلى أجل غير مسمى قبل أن يتم إلغاء عقده، ووصف النادي توقيع اللاعب مع فرانكفورت بالعمل غير الأخلاقي.

وحول هذا الأمر، كتب اللاعب الشاب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "الآن أترك بورصا سبور، وهذه هي الخطوة الأولى لتحقيق أهدافي، وخلال الفترة التي قضيتها هنا كنت أقاتل من أجل الفريق لأخر لحظة، كنت أريد أن أكون جديرًا بالفريق والآن حان الوقت لفتح صفحة جديدة".

وظهرت أهمية أكمان بالنسبة لبورصا سبور، بعد فشل الفريق في التسجيل بثلاث مباريات من أصل أربعة خاضها بدون اللاعب التركي صاحب الـ 18 عامًا، والآن يواجه الفريق صراعًا كبيرًا للعودة إلى الدوري الممتاز.

والآن ينبغي للاعب الشاب أن يركز على مستقبله، فبالنسبة لعمه أيهان أكمان فهو قادر على اللعب لأكبر الأندية الأوروبية، إن قام بتحسين لياقته البدنية في الدوري الألماني.

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وقال اللاعب عن مستقبله: "بعد فترتي في ألمانيا واكتساب الخبرة، أريد الذهاب لأحد الفرق الكبيرة في إنجلترا أو إسبانيا، فرق مثل ليفربول أو برشلونة أو ريال مدريد، بالنسبة لي برشلونة سيكون مثاليًا، بكل تأكيد الوصول إلى تلك المستويات لن يكون سهلًا، لكن لديّ الثقة بالنفس الكافية لتحقيق هذا الأمر، كما أنني أعلم الصعوبات التي سأوجهها وأهم شيء هو العمل كل يوم".

وفي النهاية أجويرو التركي، ليس ذاهبًا إلى مانشستر سيتي، ولكن على أقوى الدفاعات الأوروبية، تعلم أنه في طريقه لمواجهتهم.