"عليك أن تحترم لاعبك" .. غضب بين جماهير مايوركا بعد إدانة العنصرية ضد ريال مدريد!

تعرف على تفاصيل ما حدث..

أصدر نادي ريال مايوركا بيانًا رسميًا، يرفض فيه العنصرية ضد لاعبي ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، ليلقى هذا البيان غضب وهجومًا من جانب جماهير مايوركا.

وتعرض لاعبو ريال مدريد للعنصرية في مباراة فريقهم ضد مايوركا، حيث قام أحد الأشخاص بتقليد حركات القرد، كما قام بإلقاء زجاجة مياه على اللاعبين.

وقال مايوركا في البيان المنشور عبر موقعه الرسمي: "في المباراة التي جمعت بين ريال مايوركا وريال مدريد، تم التعرف على صور يقوم فيها شخص ما بإيماءات عنصرية، وقام النادي بتفعيل بروتوكول مكافحة العنف في كرة القدم، ويتعاون مع الشرطة الوطنية لتحديد هوية الشخص المذكور".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "مايوركا لا ولن يتسامح مع أي مظهر من مظاهر العنصرية، ويُشارك بنشاط في جميع الحملات للقضاء على هذه الآفة التي تتجاوز الرياضة، ومرة أخرى نشكر المشجعين على سلوكهم المثالي، دعونا لا نسمح لحالة معزولة أن تشوه الروح الرياضية".

ولكن بيان مايوركا أغضب جماهيره، وذلك بعد تصريحات بابلو مافيو لاعب الفريق، الذي أكد على أنه تعرض للإهانة والمضايقات من جانب جماهير ريال مدريد، مؤكدًا على أنه تلقى تهديدات وإهانات أثرت على عائلته ونجلته.

وقال أحد المشجعين ردًا على البيان: "يدين مشجعو مايوركا أي نوع من المضايقات تجاه اللاعبين، عليك أن تحترم الجميع بالتساوي، لا أحد يستحق المزيد من الاحترام للعب في فريق أو آخر" مصحوبًا بصورة بابلو مافيو.

ورد مشجع قائلًا: "من يدافع عن مافيو؟"، وقال آخر: "ألا تدين الرسائل الموجهة إلى عائلة مافيو؟".