نجم مايوركا: جماهير مدريد وفينيسيوس أهانوا ابنتي!

نجم ريال مايوركا يشتكي من جمهور ريال مدريد...

كشف بابلو مافيو، لاعب ريال مايوركا، عن تعرضه للإهانة والمضايقات من جمهور ريال مدريد، خلال الفترة الماضية، عقب خسارة فريقه نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام أتلتيك بيلباو.

وعاد مافيو، من الإصابة مؤخرًا وشارك في مباراة فريقه أمام بيلباو، في نهائي الكأس والتي خسرها بركلات الترجيح، قبل أن يشارك بشكل أساسي أمام ريال مدريد، اليوم في الدوري الإسباني.

وكانت العلاقة بين مافيو، وجمهور ريال مدريد، متوترة منذ مباراة الفريقين في الموسم الماضي، والتي سخر فيها اللاعب الأرجنتيني، من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

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وعقب خسارة كأس ملك إسبانيا، انتشرت صورة لمافيو وهو يبكي، لتنطلق بعدها حملة من بعض جماهير ريال مدريد، للسخرية من اللاعب كما فعل مع فينيسيوس في الموسم الماضي.

وقال مافيو في تصريحات عبر شبكة " DAZN" بعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد اليوم: "لقد تلقيت تهديدات وإهانات في الفترة الماضية، لم تؤثر علي ولكنها أثرت على عائلتي".

وأضاف: "لقد أغلقت حساباتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما رأيت تعليقًا فيه إهانة لابنتي، وبدلًا من الدخول في نقاش مع أولئك الأشخاص قررت أن أغلق حساباتي أفضل".