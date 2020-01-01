عكس ميسي.. رونالدو يؤكد بقائه في يوفنتوس ويحذر العالم

هدفنا غزو أوروبا..

أرسل كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، رسالة واضحة للجميع بأنه باقٍ في صفوف البيانكونيري الموسم المقبل، بل وذهب للتأكيد أن هدفه هو "غزو أوروبا وإيطاليا".

أنباء كثيرة انتشرت في الآونة الأخيرة أن الدون قد يفكر في مغادرة تورينو بعد موسمين شهدا حالة من عدم الاستقرار الفني داخل النادي، إلى جانب الفشل الأوروبي الذريع في كليهما.

الغريم الأزلي لرونالدو، ليونيل ميسي، في طريقه لمغادرة برشلونة باتجاه تجربة جديدة، لكن البرتغالي بدوره جدد العهد مع يوفنتوس ويُفكر فقط في موسم آخر ناجح تحت ولاية مدربه الجديد أندريا بيرلو.

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رونالدو كتب على صورة نشرها عبر حسابه الرسمي في إنستجرام قائلًا "بينما أستعد لموسم ثالث باعتباري لاعب في يوفنتوس، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقت مضى".

كما تابع "الأهداف والانتصارات والالتزام والتفاني والاحترافية، سأساعد فريقي بكل ما أوتي من قوة مع زملائي وكل الطاقم الفني، نحن نعمل مجددًا من أجل غزو إيطاليا وأوروبا والعالم!"

وأضاف "تحطيم الأرقام القياسية والتغلب على العقبات والفوز بالألقاب وتحقيق الأهداف الشخصية، القيام بالمزيد والأفضل مرارًا تكرارًا للوصول إلى الأعلى والنجاح في كل التحديات التي قد تعترض طريقنا".

وأردف "جعل كل عام مغامرة أفضل من السابقة والفوز بكل شيء من أجل مشجعينا، لنحمل هذا الشغف المذهل والفريد الذي هو يوفنتوس وأن نرتقي إلى تاريخه ونرتقي بأنفسنا ومعاييرنا قدر الإمكان".

"نحن يوفنتوس! نحن الأبطال! لقد عدنا ونحن أقوى من أي وقت مضى! نحن نعتمد عليكم (الجماهير) معًا إلى الأمام!"

يذكر أن الدوري الإيطالي سيبدأ في 19 سبتمبر المقبل، ويأمل يوفنتوس في أن يتمكن من تحقيق اللقب العاشر على التوالي للكالتشيو للمرة الأولى في تاريخ البطولة.