إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان براتب 7 ملايين سنويًا

الساحر السويدي مستمر في ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تجديد زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، عقده مع الفريق لموسم إضافي مقابل 7 ملايين يورو.

إبراهيموفيتش انضم إلى ميلان في يناير الماضي وقاد الفريق للعودة إلى المشاركة الأوروبية من بوابة الدوري الأوروبي.

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وكانت التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية رحيل السويدي بنهاية الموسم الجاري والعودة إلى بلاده، لكن صاحب الـ38 عامًا يفضل البقاء مع الروسونيري.

وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فإنّ إبراهيموفيتش وقّع بالفعل على عقد لموسم واحد ينتهي في يونيو 2021 مقابل راتب يصل إلى 7 ملايين يورو.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ زلاتان طلب راتبًا سنويًا يصل إلى 7 ملايين بينما عرض ميلان 6 ملايين فقط، ويبدو أن إبراهيموفيتش حقق مبتغاه.

وكان وكيل أعمال زلاتان، مينو رايولا، قد نفى في وقت سابق وجود أي اتفاق بين إدارة ميلان واللاعب السويدي، إلا أنّ الشبكة تؤكد أنّ الإعلان الرسمي بات قريبًا.

زلاتان لم يتواجد في معسكر الفريق الإعدادي لموسم 2020-2021 وذلك بسبب انتهاء عقده، إلا أنّه من المرجح انضمامه في أسرع وقت ممكن بعد الإعلان الرسمي عن التمديد.

وسجل إبراهيموفيتش 10 أهداف وصنع 5 في 18 مباراة لعبها مع ميلان منذ قدومه إلى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.