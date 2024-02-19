عقوبتها "الإقصاء" من آسيا .. النصر يتحرك قانونيًا في قضية الموسم قبل مواجهة الفيحاء!

تحرك قانوني مهم من الإدارة النصراوية..

اتخذت إدارة نادي النصر السعودي، خطوة مهمة؛ خوفًا من توقيع عقوبة إدارية على الفريق الأول لكرة القدم، بـ"إبعاده" من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر فاز (1-0) على مستضيفه الفيحاء، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، على أن يستضيفه إيابًا بملعب "الأول بارك"، مساء يوم الأربعاء القادم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، خاطب مسؤولو النصر، لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لمعرفة قانونية مشاركة الحارس نواف العقيدي مع الفريق، في بطولة دوري أبطال آسيا.

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لجنة الاحتراف كانت قد عاقبت العقيدي، بـ"الإيقاف" 5 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه 300 ألف ريال، على خلفية أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في معسكر بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة.

الصحيفة كشفت عن أن تحرك مسؤولي النصر؛ يأتي بسبب عدم وجود نص واضح، يفيد باقتصار العقوبة محليًا فقط، أم أنها تطبق أيضًا في المسابقات الخارجية التي يشارك فيها الفريق الأول.

وأشارت إلى أنه في حال لم يشعر الاتحاد السعودي لكرة القدم نظيره "الآسيوي"، بعقوبة نواف العقيدي؛ سيستطيع الحارس المشاركة أمام الفيحاء بشكل طبيعي؛ دون أي عقوبة إدارية على النصر.

وأعلنت الصحيفة أن الرد الرسمي للجنة الاحتراف؛ سيصل إلى نادي النصر، اليوم الثلاثاء؛ والذي سيحسم مصير العقيدي، من مباراة الفيحاء، وباقي لقاءات البطولة الآسيوية - حال التأهل -.

جدير بالذكر أن النصر، يعاني من أزمة كبرى على مستوى حراسة المرمى؛ بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا وراغد النجار؛ حيث لا يتواجد سوى وليد عبد الله وحيدًا، في الوقت الحالي.