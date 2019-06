عقوبة وردة القاسية.. من يحكم هذا المنتخب؟

المؤشرات كانت واضحة للغاية ولكن البعض رفض التصديق، قرر اتحاد كرة القدم إعادة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب نزولاً على رغبة اللاعبين، ما الذي دفعك لانتظار المزيد؟ الأمر لا يعدو كونه مجرد فضيحة تحرش في نهاية المطاف.

للأمانة وقع الاتحاد عقوبة قاسية على اللاعب، فقد أعلن إيقافه حتى نهاية دور المجموعات، درس لن ينساه، في المرة المقبلة التي يمسك بها هاتفه ويقرر التحرش إلكترونياً بأول أنثى يجدها في الطريق سيوقفه شبح مباراة أوغندا التي لن يلعبها لهذا السبب، وليس لأنه ليس أساسي في المنتخب بأي حال.

ستجلس معنا في المعسكر ولكن في ركن منزوي، ربما يُفضَّل أن تبقى في غرفتك، لأن العقوبة التي تلقيتها على تلك الأزمة، بسبب مقاطع الفيديو "المفبركة" التي اعتذرت عنها، هي راحة سلبية في مباراة تُلعب بعد ضمان صعود مصر.

ولكن لنأتِ بهذا الشريط الرديء من البداية، لماذا تم إيقاف وردة من الأصل؟ هل لأنه متحرش؟ هل لأنه حاول فعل ذلك خلال بطولة الأمم على فرض جدلي أنه لم يفعل خلال كأس العالم؟ أم –كما يعتقد أغلبنا- لأنه ظهرت له بعض المقاطع القديمة الخارجة في وقت ظهور جميع خطاياه دفعة واحدة؟

We need to believe in second chances... we need to guide and educate. Shunning is not the answer.