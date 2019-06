صلاح يدافع عن التحرش.. الطبع يغلب التطبع

لا، نحن وبكل تأكيد لا نتهم صلاح بالتحرش أو الدفاع عنه في المطلق، فهو أبعد ما يكون عن ذلك الأمر كلاعب خلوق اتخذ السجود احتفالاً ثابتاً لوقت طويل، وكرجل حصَّن نفسه مبكراً بالزواج أيضاً خلال فترة احترافه في بازل السويسري، بل نتحدث عمَّا دفعه لتوريط نفسه في معركة أخلاقية لم يكن مضطراً لخوضها..

خلال أزمة عمرو وردة الأخيرة، خرج نجم ليفربول وأفضل محترف في تاريخ هذا البلد بتغريدة يؤكد فيها اصطفافه مع حقوق المرأة، وكون "لا" من جانب الأنثى هي إجابة قاطعة بالرفض ويجب احترامها إلى أقصى درجة، ولكن هذا لا يتنافى مع "إيمانه بالفرصة الثانية"، والحقيقة نحن لا نعلم كيف لا يتنافى، أو أي من أجزاء تغريدة صلاح هو الأكثر تنافياً مع الآخر أو مع الواقع..

باختصار شديد، وقع صلاح فيما يقع به أغلب من يحاولوا إمساك العصا من المنتصف خلال هذا النوع من المعارك الذي لا يقبل بدوره سوى الوقوف في جانب واحد وواضح ومحدد، لأن الديباجة الأولى عن رفض التحرش واحترام رفض المرأة –مفاجأة- لن تمحو حقيقة أن كل ما يليها هو دفاع مستعطف عن متحرش..

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.