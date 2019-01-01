عقوبة مخففة لميسي والاتحاد الأرجنتيني يطعن

ما هي العقوبة المحتملة لميسي بعد تصريحاته في كوبا أمريكا؟

قرر الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم تخفيف العقوبة على ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، والتي تجعله قادرًا على المشاركة في كوبا أمريكا 2020.

ميسي تحصل على الطرد أمام تشيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ليخرج عقب اللقاء متهما الاتحاد بالفساد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ الكونيمبول كان يخطط لإيقاف ميسي لعامين كاملين ليغيب عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بجانب كوبا أمريكا العام المقبل.

وأوضحت أنّ الاتحاد قرر خفض العقوبة إلى 3 مباريات فقط في التصفيات، إلا أنّ الاتحاد الأرجنتيني يرفض العقوبة تمامًا وينتظر القرار الرسمي للطعن عليه.

ليونيل ميسي رفض حضور تسليم الميداليات برفقة الأرجنتين بعد طرده أمام تشيلي.🏅 #CopaAmerica pic.twitter.com/4c6DwPQjps

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وكان البرغوث قد أكد أنّ البطولة مجهزة للبرازيل وأنّ الظلم الذي تعرض له منتخب الأرجنتين آخر مباراتين متعمد.

جدير بالذكر أنّ لاعبو التانجو تضامنوا مع ميسي وانتقدوا القرارات التحكيمية وعدم العودة لتقنية الفيديو في أغلب أوقات المباراة.