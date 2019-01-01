عقوبة لجماهير النجم الساحلي بسبب مباراة الزمالك

الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب النجم الساحلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن قرار من الاتحاد الإفريقي بشأن جماهير النجم الساحلي التونسي، وما حدث في لقاء فريقهم أمام الزمالك.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية على حساب النجم الساحلي بعد الفوز ذهابًا بنتيجة هدف دون رد، والتعادل السلبي في الإياب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت توقع غرامة على جماهير النجم الساحلي.

وجاءت العقوبة على جماهير النادي التونسي بعد ما بدر منهم من شغب عقب لقاء الزمالك في الملعب الأوليمبي بسوسة في نصف نهائي الكونفدرالية.

وحضرت الجماهير بأعداد كبيرة في لقاء الزمالك من أجل الصعود قبل صدمة التعادل السلبي، ليتأهل الفريق المصري لملاقاة نهضة بركان.

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، يومي 19 مايو الجاري في المغرب، و26 بالإياب في مصر ببرج العرب.