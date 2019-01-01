بدر بانون: لن أتردد في منح شارة القيادة لمحسن متولي

هل يرحل بانون عن الرجاء؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بدر بانون، قائد فريق الرجاء البيضاوي المغربي، على أنه يرحب بانضمام محسن متولي، لصفوف الفريق، ليمنحه شارة القيادة.

بانون قال خلال تصريحات تليفزيونية: "محسن متولي كان متواجدًا في صفوف الفريق الأول، عندما كنت في فريق الشباب، ومستحيل أتقدم عليه بعد وصوله".

مدافع الرجاء تابع: "سأقوم بتسليم محسن متولي شارة القيادة دون تردد، لأنه لاعب كبير يمتلك تاريخًا".

بدر بانون أردف: "لم أسع للحصول على الشارة من قبل، ولقد تنازل عنها الحارس الزنيتي، بمباركة جميع اللاعبين".

وشدد بانون على أنه يشعر براحة كبيرة داخل نادي الرجاء البيضاوي، وأن الأمور أصبحت واضحة".

واختتم مدافع الرجاء تصريحات: "لو تلقيت عرضًا سيتركني النادي، ولكنني أفضل عرضًا أوروبيًا، وإذا تلقيت عرضًا من فريق كبير بالخليج لن أتردد في القبول".

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وتعاقد نادي الرجاء مع محسن متولي، ليصبح أولى صفقات الفريق البيضاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.