"عقلية انهزامية وكارثية" .. هجوم قوي من إعلامي ضد لويس كاسترو!

المدرب البرتغالي أثار الجدل بعد مباراة النصر والرائد

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تسبب المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، في غضب كبير ضده من جانب الجماهير، بعد تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الرائد ببطولة دوري روشن السعودي.

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كاسترو قال خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من الرائد: " كشف بدر القاضي نائب وزير الرياضة، عن المشاريع التي تخطط لها المملكة خلال السنوات المقبلة، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2034".

وهاجم الإعلامي تركي العجمة كاسترو، حيث قال عبر برنامجه "كورة": " النصر لم يكن يستحق الفوز على الفتح والشباب، ثم تعادل أمام الحزم وخسر من العين الإماراتي ثم الهزيمة أمام الرائد، حالة انهيار فني للفريق بشكل تام".

وأضاف العجمة: "كاسترو أطلق تصريح كارثي، وأنا مستغرب من إدارة النصر بعد المباراة، بعدم وجود اعتذار أو إقالة أو أي شيء، وهذا التصريح يبين لك كيف يرى المدرب البرتغالي الفريق".

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واختتم تركي العجمة تصريحاته قائلًا: "يقول لويس كاسترو احمدوا ربكم، وهذه العقلية انهزامية في منعطف مهم لفريق لمنافسات مازالت في الملعب، والجماهير النصراوية على صفيح ساخن جدًا قبل مباراة العين".

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