خرج عن السيطرة تمامًا .. لويس كاسترو "يقلل" من النصر ولاعبيه بعد السقوط أمام الرائد

تصريحات غريبة من لويس كاسترو بعد سقوط النصر..

SHAHID

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، فقد السيطرة على نفسه تمامًا؛ بعد خسارة فريقه أمام الرائد، مساء اليوم الخميس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر سقط بهدف مقابل ثلاثة أمام الرائد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

كاسترو وجّه رسالة إلى منتقديه، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة؛ قائلًا: "منذ متى والنصر لم يفز ببطولة؟.. لا تجعلوني أشعر أن الفريق يتوّج بالألقاب في كل عام"؛ حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن العالمي غائب عن منصات التتويج بالبطولات، منذ سنوات طويلة؛ قبل أن يأتي هو ويقوده بنفسه، إلى تحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

وواصل كاسترو، التقليل من النصر ولاعبيه بشكل غريب؛ بقوله: "نعرف أن لدينا في الفريق مدافعين ليسوا على مستوى عالٍ.. والأخطاء الدفاعية تزداد عندما نتقدم إلى الأمام للهجوم".

واعترف لويس كاسترو، بأن نجوم الفريق النصراوي، يعانون من الإحباط وانعدام الثقة، مؤكدًا في نهاية حديثه؛ على أنه لن يستسلم أو يرفع "الراية البيضاء".

SHAHID