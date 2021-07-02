"عقد مبابي اقترب من نهايته مع باريس .. لم لا يوقع للهلال؟"

كل الظروف مهيئة لتوقيع مبابي مع الهلال!

طلب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، من إدارة نادي الهلال، التوقيع مع النجم الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وذلك بطريقة ساخرة.

وينتهي عقد كليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم المقبل، ومن حقه التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، دون العودة لإدارة ناديه، في ظل اهتمام من جانب ريال مدريد الإسباني.

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ونشر الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يطالب خلالها تحرك إدارة الهلال للتعاقد مع كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بيليه عضو شرف هلالي، مثل ما نشرت صحافة الهلال، مبابي يؤكد في كل مناسبة بأن بيليه مثله الأعلى في الملاعب والحياة".

الإعلامي الرياضي تابع: "مدرب الهلال مكتشف موهبة مبابي، والأب الروحي له، والسيولة النقدية متوفرة من الشركات الراعية، عقد مبابي مع باريس سان جيرمان اقترب من نهايته، وكل الظروف متاحة لتوقيعه للهلال".

#هات_إذنك

بيلية عضو شرف هلالي

مثل ما نشرت صحافة الهلال

أمبابي يؤكد في كل مناسبة بأن بيلية مثلة الأعلي في الملاعب و الحياة

مدرب الهلال مكتشف موهبة أمبابي و الأب الروحي له

السيولة النقدية متوفرة من الشركات الراعية

عقد امبابي مع PSGأقتربت من النهاية

كل الظروف متاحة لتوقيعه للهلال pic.twitter.com/jtbDOociN0 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 2, 2021

يذكر أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الحالي للهلال، هو من اكتشف موهبة مبابي، عندما كان يتولى مهمة تدريب فريق موناكو الفرنسي.