الهلال يزاحم النصر وينافسه على ضم نجم الاتحاد

من سيظفر بخدمات نجم الاتحاد؟

زاحم نادي الهلال نظيره النصر، في المفاوضات مع أحد نجوم نادي الاتحاد، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأزرق.

ويتنافس الهلال والنصر على لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الصفوف بأفضل اللاعبين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من هو اللاعب الذي يتنافس عليه الهلال والنصر؟

أكد وكيل أعمال اللاعبين فهد سارح، على أن نادي الهلال دخل في مفاوضات شفهية مع فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد، من أجل التعاقد معه.

وكتب سارح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الهلال دخل على الخط اليوم العصر شفهيًا، فواز ما عنده مشكلة، فاتح الخط للجميع بلا تفضيلات، يبحث عن تأمين مستقبله هو وأسرته".

الهلال دخل على الخط اليوم العصر شفهيًا و فواز ماعنده مشكلة فاتح الخط للجميع بلا تفضيلات يبحث عن تأمين مستقبله هو و أسرته .. https://t.co/7Ky85B0WwU — فهد سارح (@fodeni_algrni) July 2, 2021

من فاوض فواز القرني أولًا؟

وكان النصر قد دخل في مفاوضات مع نادي الاتحاد، من أجل الحصول على خدمات فواز القرني، لتعويض رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز، والذي رحل بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن نادي النصر قام بمفاوضة فواز القرني والذي وافق على الانتقال إلى العالمي، وتجرى حاليًا مفاوضات بين إدارتي النصر والاتحاد.

وتفاوض إدارة مسلي آل معمر نظيرتها في الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على الوصول لاتفاق بشأن ضم فواز القرني بداية من الموسم المقبل.

ما هو موقف فواز القرني؟

ويتبقى في عقد فواز القرني موسمًا، حيث ينتهي في صيف 2023، وسيدخل الفترة الحرة في يناير 2023، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.

وكان فواز القرني قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية، على أنه يريد الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الاتحاد، أو الرحيل عن الفريق للحصول على فرصته مع فريق آخر.

ما هو موقف الاتحاد من رحيل فواز القرني؟

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن إدارة نادي الاتحاد ترغب في استمرار القرني، حيث تفاوضه من أجل استمراره، أو تجديد عقده لمدة موسمين ومن ثم إعارته لفريق آخر.

وأما عن عرض نادي النصر، فأكدت التقارير على أن الاتحاد رد على النصر بأنه مستعد للموافقة على رحيل فواز القرني، مقابل الحصول على خدمات المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم العالمي.

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