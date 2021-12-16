إلى عبد الرزاق حمد الله .. ميوعتك لن تفلح مع الاتحاديين كما النصراويين

بالأمس القريب كان هتاف "يا باكية" يرجع الملعب في كلاسيكو الاتحاد والنصر، والليلة تعلو عبارة "أجمل حكاية" تغريدات جمهور العميد، احتفالًا بتعاقد ناديهم مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، فمن كان عدو الأمس، أصبح حبيب اليوم.

صراحةً لم أكن أتوقع أن تقبل أيٍ من أندية المملكة الكبار على التعاقد مع حمد الله بعد تجربته مع العالمي، نعم هو الهداف التاريخي لموسم واحد بالدوري السعودي، وهو هداف الدوري لموسمين متتاليين، وهو من قاد النصر لحصد لقب الدوري بعد غياب سنوات عن منصة التتويج، لكن ذات اللاعب هو أحد أسباب كبوة النادي العاصمي في الموسم الماضي والحالي.

الاتحاد تحديدًا دفع فاتورة عدم الاستقرار لمدة موسمين متتاليين، صارع بهما شبح الهبوط حتى الجولات الأخيرة، فكيف لمسؤوليه أن يتخذوا مثل هذه الخطوة؟، وهل هناك ضمانات مع حمد الله، لضمان عدم خروجه عن النص؟، ستكشف لنا الأيام ما في جعبتها!

لن نخض كثيرًا في الحديث عن مغامرة مسؤولي العميد بهذا التعاقد، لكن سنوجه حديثنا لعبد الرزاق حمد الله، فما حدث بالنصر، لن يسمح به المدرج الاتحاد أن يتكرر معه.



نعم يحتفل جمهور العميد حاليًا بالصفقة وملأ "تويتر" احتفالات صاخبة، لكن يا حمد الله هم قادرون على قلب الطاولة عليك في يوم وليلة.

جمهور النصر كان يستقبلك بالأحضان عقب كل خطأ ومشكلة تفتعلها، كان يحتضنك حتى وأنت تتهرب من التدريبات وتخلق المشكلات وتهز استقرار الفريق علانيةً أمام الجمهور، لكن الجمهور النصراوي كان دائمًا خلفك، حتى كنت عندهم أحيانًا فوق ناديهم، فقد خُيل لهم أنك أنت النصر ورحيلك هي الطامة الكبرى، وها هو الآن العالمي يحقق الفوز بالديربي أمام الهلال في غيابك!

أما مدرج العميد فمختلف، الاتحاد عنده فوق كل شيء، يعلم تمامًا أن ناديه لن يقف على أحد، ولن يجامل أحد على حساب ناديه.

هو المدرج الذي هتف ضد نجوم سابقين خُيل لهم أن بإمكانهم التكبر على الفريق، حتى أنهم ظنوا فقط مؤخرًا أن الفهد الأسمر فهد المولد، لم يعد يرغب بالفريق، فكانوا السبّاقين بالهتاف ضده.



الاتحاد يا حمد الله لن تكون قادرًا على فرض نفسك النجم الأول والأوحد بالفريق، فلن يسمح لك المصري أحمد حجازي أو البرازيليان رومارينيو دا سيلفا أو مارسيلو جروهي وغيرهم.

عثر الاتحاد على استقراره بعد موسمين، عاشهما في كرب، فلن يسمح لك أحد يا حمد الله بالعبث بالفريق، فكن لاعبًا محترفًا، ولا تتخطى دورك!

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