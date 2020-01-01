عقبة واحدة تمنع إنتر من تدعيم هجومه في يناير

هل سيتخلص منها كونتي قبل فوات الأوان؟

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن سبب تأخر انضمام مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو إلى صفوف نادي إنتر، رغم ما تردد في الأيام الماضية عن اقترابه من ارتداء قميص الأفاعي.

ويسعى الدولي الفرنسي لتأمين مستقبله في مكان بعيد عن مقاعد بدلاء "ستامفورد بريدج"، بعدما أصبح مجرد مهاجم بديل بالنسبة لمدربه فرانك لامبارد.

ويعاني مهاجم آرسنال السابق من تجاهل سوبر فرانك منذ توليه المهمة خلفًا لماوريسيو ساري، حيث يعتمد على المهاجم اليافع تامي آبراهام على حساب من هم أكثر منه خبرة باتشواي وجيرو، الأمر الذي يدفع الأخير للبحث عن الرحيل لتفادي خسارة مكانه في قائمة منتخب بلاده المشارك في يورو 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن المهاجم الثلاثيني وافق بالفعل على البنود الشخصية في عقده الجديد مع أصحاب "جوسيبي مياتزا"، لكن حجر العثرة يكمن في الجناح بوليتانو.

وأفادت نفس الصحيفة، أن الإدارة الإيطالية مضطرة للتخلص من الجناح المهمش من قبل أنطونيو كونتي، قبل تفعيل صفقة جيرو بشكل رسمي.

وبحسب نفس المصدر، فإن مهاجم مونبيلييه الأسبق لا يمانع وضع القلم على عقد ارتباطه بإنتر حتى منتصف 2021، وذلك مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 5 مليون يورو.

وكان فرانك لامبارد قد أعطى تلميحات قبل يومين لإمكانية انتقال مهاجمه الفرنسي إلى الدوري الإيطالي، ما عجل بفتح باب التكهنات حول مستقبله، بربط اسمه بأندية أخرى غير إنتر، منها ميلان، نابولي وفيورنتينا.