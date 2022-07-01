عشرة أعوام كاملة .. نيمار يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان

يبدو أن البرازيلي لن يرحل عن باريس.

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد تم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة عام إضافي على عقده الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي تؤكد أن العقد الحالي للنجم البرازيلي سينتهي بنهاية 2027 بدلًا من 2026، ليكمل بهذا عشرة أعوام مع الفريق الذي انضم له في 2017 مقابل 222 مليون يورو من برشلونة.

الخبر أكده مراسل شبكة "بي إن سبورت"، وجاء غريبًا في ظل التكهنات العديدة حول مستقبل نجم برشلونة السابق.

عقد نيمار لم يتم تغيير أي تفاصيل مادية أو فنية فيه، كل ما في الأمر أنه تم تمديد لعام إضافي بعد تفعيل بند يسمح بذلك.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت الكثير من القيل والقال حول مستقبل نيمار، الذي ارتبط بشكل واضح بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأدلى ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بتصريحات صحفية حول الموقف أشعلت المزيد من النيران على تلك الأنباء.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة أو الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، وأكدت أن باريس عرضه للبيع مقابل 50 مليون يورو فقط بعد عام واحد من تجديد عقده.