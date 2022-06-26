نيمار غاضب بسبب تصريحات الخليفي .. البرازيلي قد يرحل عن باريس!

هل كانت التصريحات من الإدارة غرضها إبعاد نيمار عن الفريق؟!

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان قد يرحل عن صفوف الفريق غاضبًا بسبب ما حدث مؤخرًا من ناصر الخليفي رئيس النادي.

جاء هذا بحسب ما أكد "راديو مونتي كارلو"، والذي ذكر أن تصريحات رئيس النادي العاصمي الأخيرة أغضبت نيمار بشكل كبير.

ما الذي قاله الخليفي وأغضب نيمار؟

وكان الخليفي قد تم سؤاله عن إمكانية بيع نيمار في الصيف الجاري ولم ينف الأمر بل تحدث عن سوء أداء اللاعبين في الموسم المنصرم.

وقال الخليفي ردًا على السؤال: "رحيل نيمار؟ ما أستطيع قوله إننا نتوقع أن يلعب الجميع بشكل أفضل مما لعبوا في الموسم الماضي".

لماذا يريد نيمار الرحيل؟

الخليفي نفسه لم يفوت فرصة قبل التجديد لكيليان مبابي إلا وأكد فيها على استمرار اللاعب الفرنسي في صفوف الفريق الباريسي.

ويرى نيمار أنه لا يتم تقديره بالشكل الكافي في باريس سان جيرمان بعد التجديد لمبابي وبعد أن أصبح البرازيلي نفسه على الهامش.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار ويستهدف الحصول على 50 مليون يورو من الصفقة.