بعد أنباء احتمالية عرقلة الصفقة .. جمهور الأهلي يوجه رسالة لإيفان توني خلال مواجهة الفتح

لفتة خاصة من الجمهور للنجم الإنجليزي..

في محاولة للضغط على المسؤولين وللتأثير على اللاعب أيضًا، فاجأ جمهور الأهلي السعودي المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ لاعب برينتفورد، خلال مواجهة الفتح المقامة حاليًا.

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الراقي يحل ضيفًا حاليًا على النموذجي، ضمن الجولة الثانية من الموسم الجديد 2024-2025 بدوري روشن السعودي.

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وفي المدرجات حيث رابطة جمهور قلعة الكؤوس ظهرت عدة أعلام لعدد من لاعبي الفريق، لكن المثير هو ظهور علم إيفان توني وسطها.

تلك اللافتة تأتي رغم عدم اقتراب اللاعب من صفوف النادي، بل أن التقارير تؤكد أن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين، لكن توني لا يزال يتفاوض حول بنود عقده الشخصي من رواتب وشروط شخصية.

يذكر أن الأهلي لم يتعاقد في الصيف الجاري إلا مع لاعب الوسط البرازيلي أليكساندر، فيما رحل عنه الجناح الأيسر الفرنسي آلان سانت ماكسيمين على سبيل الإعارة لفنربخشه التركي.